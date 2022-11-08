Животные сгорели заживо при пожаре в зоомагазине в ЕАО

Тем временем в Москве пожилая женщина умерла после приема ванной. Во время купания пенсионерка зажгла свечи, и огонь одной из них вскоре перекинулся на одежду и пластиковую обшивку стен. Жительница столицы получила серьезные ожоги и вскоре скончалась в больнице, сообщала A42.RU.