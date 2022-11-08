Животные сгорели заживо при пожаре в зоомагазине в ЕАО

Мощный пожар разгорелся на рынке в Еврейской автономной области. Огонь охватил сразу пять торговых точек, включая зоомагазин. Погибли животные, сообщили в пресс-службе МЧС ЕАО.
Трагедия произошла сегодня в городе Облучье. Узнав о пожаре, владелица зоомагазина попыталась вытащить животных, но спасатели не пустили ее в помещение, поскольку начала рушиться одна из стен постройки.
Предварительно, очагом возгорания стала закрытая точка общепита. Причины ЧП предстоит выяснить экспертам.
Тем временем в Москве пожилая женщина умерла после приема ванной. Во время купания пенсионерка зажгла свечи, и огонь одной из них вскоре перекинулся на одежду и пластиковую обшивку стен. Жительница столицы получила серьезные ожоги и вскоре скончалась в больнице, сообщала A42.RU.