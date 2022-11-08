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В Волгоградской области нашли пропавшую 14-летнюю школьницу

Происшествия
В Волгоградской области нашли пропавшую 14-летнюю школьницу

В Волгоградской области успешно завершились поиски 14-летней школьницы, об исчезновении которой стало известно 7 ноября. Ее нашли живой. Об этом сообщили в отряде «ЛизаАлерт».

Сам инцидент произошел на территории садоводческого товарищества «Строитель». Девочка вышла из дома, однако обратно не вернулась. Родные не смогли с ней связаться и забили тревогу.

Правоохранители и волонтеры приступили к обследованию территории. Пропавшую нашли минувшей ночью. Обстоятельства случившегося не раскрываются. Предположительно, несовершеннолетняя самостоятельно сбежала от родителей.

В Приморье обнаружили скелетированные останки мужчины, передает Deita. Погибшим оказался 26-летний житель Владивостока, который бесследно исчез в феврале 2022 года.
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