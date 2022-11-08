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Водитель легковушки нарушил ПДД и погиб при столкновении с грузовиком под Челябинском

Происшествия
Водитель легковушки нарушил ПДД и погиб при столкновении с грузовиком под Челябинском

Грузовой автомобиль и легковушка стали участниками смертельной аварии в Ашинском районе Челябинской области. Дорожное происшествие случилось на 1604-м км федеральной трассы М-5 «Урал», сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

По данным полицейских, мужчина за рулем машины Renault Logan в зоне действия запрещающего знака выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz Actros. В результате водитель легковой иномарки от тяжелых повреждений скончался до приезда медиков.

Ориентировочно, погибшему 55-60 лет. Сейчас стражи порядка устанавливают его личность, а также выясняют все детали аварии.

На днях три человека пострадали в ДТП с иномаркой и пассажирским автобусом в Новокузнецке, передавало издание A42.RU.
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