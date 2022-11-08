Водитель легковушки нарушил ПДД и погиб при столкновении с грузовиком под Челябинском

По данным полицейских, мужчина за рулем машины Renault Logan в зоне действия запрещающего знака выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz Actros. В результате водитель легковой иномарки от тяжелых повреждений скончался до приезда медиков.