Водитель легковушки нарушил ПДД и погиб при столкновении с грузовиком под Челябинском

Грузовой автомобиль и легковушка стали участниками смертельной аварии в Ашинском районе Челябинской области. Дорожное происшествие случилось на 1604-м км федеральной трассы М-5 «Урал», сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.
По данным полицейских, мужчина за рулем машины Renault Logan в зоне действия запрещающего знака выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz Actros. В результате водитель легковой иномарки от тяжелых повреждений скончался до приезда медиков.
Ориентировочно, погибшему 55-60 лет. Сейчас стражи порядка устанавливают его личность, а также выясняют все детали аварии.
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