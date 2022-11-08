Минобороны РФ: призванные по частичной мобилизации могут получить дополнительные выплаты

Мобилизованные резервисты могут получить дополнительные выплаты и надбавки за особые условия службы и особые достижения. Об этом рассказал представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко.
«Им могут быть установлены ежемесячная надбавка за особые условия военной службы, ежемесячная надбавка за особые достижения», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зону спецоперации направлены порядка 80 тысяч мобилизованных граждан, 50 тысяч из них принимают участие в боевых действиях.