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Минобороны РФ: призванные по частичной мобилизации могут получить дополнительные выплаты

Армия
Минобороны РФ: призванные по частичной мобилизации могут получить дополнительные выплаты

Мобилизованные резервисты могут получить дополнительные выплаты и надбавки за особые условия службы и особые достижения. Об этом рассказал представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко.

«Им могут быть установлены ежемесячная надбавка за особые условия военной службы, ежемесячная надбавка за особые достижения», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зону спецоперации направлены порядка 80 тысяч мобилизованных граждан, 50 тысяч из них принимают участие в боевых действиях.
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