Bloomberg: проблемы энергетической безопасности ЕС грозят бедностью развивающимся странам

Это грозит остановкой производств в развивающихся странах, перебоями в электроснабжении и, как следствие, социальными волнениями, которые могут растянуться на десятилетие. Сейчас же Пакистан, Бангладеш и Таиланд вынуждены конкурировать с Германией и другими крупными европейскими экономиками в покупке топлива в Катаре и США.