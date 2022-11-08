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Bloomberg: проблемы энергетической безопасности ЕС грозят бедностью развивающимся странам

Экономика
Bloomberg: проблемы энергетической безопасности ЕС грозят бедностью развивающимся странам

Борьба Евросоюза (ЕС) с энергетическим кризисом грозит обернуться «энергетической бедностью» в развивающихся странах, приводят мнение аналитика по энергетике Credit Suisse Group AG Сола Кавоника журналисты Bloomberg.

По словам эксперта, Европа высасывает газ из других государств любой ценой. Такая политика ЕС позволит пережить европейским странам ближайший отопительный сезон. Однако беднейшие мировые экономики понесут гораздо большие издержки, поскольку из-за возросшего спроса в Евросоюзе они были отрезаны от рынка газа.

Это грозит остановкой производств в развивающихся странах, перебоями в электроснабжении и, как следствие, социальными волнениями, которые могут растянуться на десятилетие. Сейчас же Пакистан, Бангладеш и Таиланд вынуждены конкурировать с Германией и другими крупными европейскими экономиками в покупке топлива в Катаре и США.
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