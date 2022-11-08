Рабочий зарезал коллегу и сбросил его тело в уличный туалет на пилораме в Бурятии

Преступление было совершено в ночь на 13 ноября прошлого года в доме на пилораме, где жил и работал сам убийца. В тот день коллеги устроили посиделки, и во время застолья между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленник отсек оппоненту палец одному из собутыльников. Затем он взял другой нож и зарезал жертву.