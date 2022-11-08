Рабочий зарезал коллегу и сбросил его тело в уличный туалет на пилораме в Бурятии

В Бурятии на скамье подсудимых вскоре окажутся двое местных жителей. Мужчинам грозят реальные сроки за зверское убийство своего коллеги ножом. Об этом пишет пресс-служба республиканского СК.
Преступление было совершено в ночь на 13 ноября прошлого года в доме на пилораме, где жил и работал сам убийца. В тот день коллеги устроили посиделки, и во время застолья между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленник отсек оппоненту палец одному из собутыльников. Затем он взял другой нож и зарезал жертву.
Желая скрыть факт совершения преступления, фигурант и его подельник завернули тело погибшего в одеяло, вынесли на улицу и сбросили в выгребную яму туалета. Помимо этого они сожгли свою одежду, на которой осталась кровь мужчины, избавились от ножей и тщательно помыли полы.
В отношении убийцы было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия) и пункту «к» части 2 статьи 105 (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление) УК РФ. Его сообщнику инкриминируют статью 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). Расследование уже завершено, и все материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
Тем временем в Оренбуржье осудили 52-летнего местного жителя. Мужчине предстоит провести девять лет в колонии строгого режима за убийство приятеля кухонным ножом, сообщало РИА56.