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Патриотический певец SHAMAN попал в тренды украинского YouTube

Шоу-бизнес
Патриотический певец SHAMAN попал в тренды украинского YouTube

Российский патриотический певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, попал в тренды украинского YouTube. Песня исполнителя «Встанем» два дня занимает лидирующие позиции по популярности.

«Родные, я всегда знал, что песня, написанная и исполненная от души, пробьет дорогу к слушателю, где бы он ни находился. Это что-то невероятное, но наша «Встанем» второй день в топе трендов украинского YouTube и продолжает набирать обороты!» — написал SHAMAN в Telegram-канале.

Ко Дню народного единства певец выпустил клип на композицию «Встанем» вместе с российскими звездами. Известный хит спели Григорий Лепс, Николай Басков, Надежда Бабкина, Олег Газманов и другие.
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