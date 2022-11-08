Патриотический певец SHAMAN попал в тренды украинского YouTube

Российский патриотический певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, попал в тренды украинского YouTube. Песня исполнителя «Встанем» два дня занимает лидирующие позиции по популярности.
«Родные, я всегда знал, что песня, написанная и исполненная от души, пробьет дорогу к слушателю, где бы он ни находился. Это что-то невероятное, но наша «Встанем» второй день в топе трендов украинского YouTube и продолжает набирать обороты!» — написал SHAMAN в Telegram-канале.
Ко Дню народного единства певец выпустил клип на композицию «Встанем» вместе с российскими звездами. Известный хит спели Григорий Лепс, Николай Басков, Надежда Бабкина, Олег Газманов и другие.