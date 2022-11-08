Немецким зоопаркам приходится раздавать животных на фоне энергокризиса

Зоопарки в Германии прибегли к дополнительным мерам экономии на фоне энергетического кризиса. Они уже начали раздавать животных.
Скачок цен на энергоносители и инфляция не обошли стороной и немецкие зоопарки. Например, огромные расходы на отопление заставили организацию в Дрездене закрыть террариум.
«Утешает то, что некоторые рептилии из террариума будут сохранены, так как они переедут с нами в новый дом для орангутангов. Те виды, которые не смогут остаться с нами в зоопарке, будут переданы другим киперам», — приводит сообщение зоопарка РИА Новости.
Представители организации признались, что им уже пришлось расстаться с десятью видами рептилий и около 25 видами рыб. При этом два зоопарка в Берлине, один из которых считается старейшим в Германии, теперь собирают пожертвования на обеспечение должных условий для животных.