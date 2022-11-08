Морпехи ТОФ опровергли вброс о высоких потерях подразделения в боях за Павловку

Информация о тяжелых потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морпехов Тихоокеанского флота в ДНР полностью была выдумана. Об этом заявили сами военные.
Обращение морпехов во вторник опубликовал у себя в Telegram-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко. Добровольцы из отряда «Тигр» утверждают, что сообщения о гибели большей части личного состава в боях за Павловку не отвечают действительности.
«Хотим сказать, что отряд строй держит, бригада воюет. К сожалению, потери есть», — утверждает один из добровольцев из отряда.
Морпехи сообщили, что бои за населенный пункт идут и российские войска продолжают «давить противника».
Напомним, ранее в Сети появилось сообщения о якобы записанном морпехами из 155-й бригады обращении к Кожемяко с жалобой на высокие потери. Губернатор опроверг жалобу и отметил, что это вброс украинской пропаганды.