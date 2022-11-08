Путин назвал доступную для россиян замену отдыху в Европе

Аналитики составили список городов, где россияне планируют провести новогодние праздники. В списке востребованных направлений оказались Петербург, Сочи, Подмосковье, Карелия. К тому же пользуется спросом Северный Кавказ, пишет газета «Петербургский дневник». В зависимости от направления путевка на одного человека может обойтись в сумму от 21 до 44 тыс. рублей.