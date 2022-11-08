Путин назвал доступную для россиян замену отдыху в Европе

Какой курорт может заменить отдых в Европе, рассказал президент России Владимир Путин.
Речь идет о кластере «Волжское море». Он входит в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма» до 2025 года. Из Москвы до курорта можно добраться примерно за полтора часа.
«Отличный проект, очень хороший. Поздравляю. И постараюсь помочь вам отследить, чтобы запланированные средства поступали вовремя», — заявил Владимир Путин.
Аналитики составили список городов, где россияне планируют провести новогодние праздники. В списке востребованных направлений оказались Петербург, Сочи, Подмосковье, Карелия. К тому же пользуется спросом Северный Кавказ, пишет газета «Петербургский дневник». В зависимости от направления путевка на одного человека может обойтись в сумму от 21 до 44 тыс. рублей.