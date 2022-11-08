Использование беспилотников могут запретить в РФ

Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на «Коммерсант», с 24 октября запреты на полеты объявили в Саратовской, Нижегородской и Тульской областях. Отрасль выражает опасения, что такие меры могут распространиться по всей стране. Так, компания «Финко» аннулировала договоры на 1,2 млн рублей в Нижегородской области, в числе которых наблюдение за трубопроводами «Газпром трансгаз Нижний Новгород».