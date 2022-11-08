Использование беспилотников могут запретить в РФ

Полеты БПЛА запретили в трех регионах и некоторых округах Подмосковья. Изготовители и операторы аппаратов предлагают решить проблему не полным запретом, а цифровым слежением за воздушным пространством и запретом полетов над объектами инфраструктуры.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на «Коммерсант», с 24 октября запреты на полеты объявили в Саратовской, Нижегородской и Тульской областях. Отрасль выражает опасения, что такие меры могут распространиться по всей стране. Так, компания «Финко» аннулировала договоры на 1,2 млн рублей в Нижегородской области, в числе которых наблюдение за трубопроводами «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Всего в РФ порядка 40 компаний, предоставляющих услуги с использованием БПЛА. Они работают в различных важных отраслях. На Московскую, Нижегородскую и Саратовскую области приходится до 27% всех беспилотных полетов в стране.
Вместо полного запрета, по словам экспертов, можно повсеместно внедрить системы типа «Аэроскоп», позволяющие определять дроны стандартных модификаций и местоположение их операторов. Также можно использовать систему «Небосвод», которая будет допускать к полетам только пилотов, прошедших электронную идентификацию.