Сборная Украины бойкотирует чемпионат мира по самбо из-за участия России

Сборная Украины решила бойкотировать чемпионат мира по самбо 2022 года в связи с участием в нем спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщают «Известия». По информации источника, решение бойкотировать турнир стало неожиданностью для руководства Международной федерации самбо (ФИАС).