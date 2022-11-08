Сборная Украины бойкотирует чемпионат мира по самбо из-за участия России

Украинская сборная не выступит на планетарном первенстве по самбо, который пройдет в Киргизии.
Сборная Украины решила бойкотировать чемпионат мира по самбо 2022 года в связи с участием в нем спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщают «Известия». По информации источника, решение бойкотировать турнир стало неожиданностью для руководства Международной федерации самбо (ФИАС).
При этом к украинской сборной не будут применены какие-либо санкции, пишет RT. Чемпионат мира по самбо пройдет в Бишкеке с 11 по 13 ноября. Ранее украинская сборная бойкотировала континентальное первенстве в Сербии и Армении.