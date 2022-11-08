Житель китайской провинции Шэньси убил семь человек и совершил суицид

В Китае 56-летний местный житель устроил драку с соседями. Во время потасовки мужчина убил семь человек и ранил еще двоих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление общественной безопасности города Шанчжоу.
Инцидент произошел вечером минувшего понедельника в северной провинции Шэньси. Прибывшие на вызов очевидцев правоохранители начали розыск преступника и вскоре нашли его мертвым в расположенной рядом реке. Полиция полагает, что мужчина свел счеты с жизнью.
В настоящий момент стражи порядка выясняют обстоятельства конфликта. Также устанавливаются причины суицида злоумышленника.