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Житель китайской провинции Шэньси убил семь человек и совершил суицид

Происшествия
Житель китайской провинции Шэньси убил семь человек и совершил суицид

В Китае 56-летний местный житель устроил драку с соседями. Во время потасовки мужчина убил семь человек и ранил еще двоих. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление общественной безопасности города Шанчжоу.

Инцидент произошел вечером минувшего понедельника в северной провинции Шэньси. Прибывшие на вызов очевидцев правоохранители начали розыск преступника и вскоре нашли его мертвым в расположенной рядом реке. Полиция полагает, что мужчина свел счеты с жизнью.

В настоящий момент стражи порядка выясняют обстоятельства конфликта. Также устанавливаются причины суицида злоумышленника.
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