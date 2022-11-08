Политолог Кедми одним анекдотом описал ситуацию с украинской «грязной бомбой»

Российские власти смогли эффективно предотвратить опасность, которую представляла украинская «грязная бомба». Об этом рассказал израильский политолог Яков Кедми.
Он обратил внимание, что подрыв такого заряда принес бы небольшой радиационный ущерб. По его мнению, цель Киева заключалась в достижении пропагандистского эффекта.
«О чем шла речь на Украине? Создать заряд, который произведет впечатление ядерного взрыва малой мощности, то есть тактической ядерной бомбы, приписав это России, и попытаться втянуть тем самым еще больше НАТО и Соединенные Штаты в военный конфликт», — сказал Кедми в эфире YouTube-канала «Вальдман-LINE Alexander Waldman».
При этом ответ Москвы был соразмерен угрозе. Речь идет о последовательных звонках министра обороны РФ Сергея Шойгу коллегам из США, Великобритании, Франции и проведении маневров стратегических ядерных сил. Кедми удалось уложить всю суть ситуации в короткий еврейский анекдот.
«И вдруг все замолчали! Как в том анекдоте, "уже никто никуда не идет"», — подчеркнул политолог.
Ранее о «грязной бомбе» высказался секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он призвал остановить Украину и Запад, чтобы избежать катастрофы, передает телеканал «360».