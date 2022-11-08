Политолог Кедми одним анекдотом описал ситуацию с украинской «грязной бомбой»

При этом ответ Москвы был соразмерен угрозе. Речь идет о последовательных звонках министра обороны РФ Сергея Шойгу коллегам из США, Великобритании, Франции и проведении маневров стратегических ядерных сил. Кедми удалось уложить всю суть ситуации в короткий еврейский анекдот.