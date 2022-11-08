Начальник отдела полиции устроил склад наркотиков в гараже матери в Подмосковье

В Сергиевом Посаде задержали начальника местного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Страж порядка превратил гараж матери в склад запрещенных веществ, сообщило издание «МК».
Информацию о противозаконной деятельности майора полиции получили сотрудники УСБ. Они обыскали правоохранителя в его кабинете. В кармане у офицера нашли два свертка с 12 граммами синтетического наркотика.
Затем оперативники устроили обыск в гараже матери фигуранта. Там нашли 10 килограммов запрещенных веществ, колбы и мерные стаканы. По словам майора, наркотики он действительно хранил, но торговать ими не собирался.
Ранее в Приморском крае сотрудник полиции попросил знакомого указать ему координаты тайника с наркотиком. Оперативник оформил половину запрещенных веществ как изъятое, а вторую часть отдал приятелю, сообщило издание Deita.