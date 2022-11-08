Жителя Сахалина осудили на 16 лет за убийство родителей под воздействием наркотиков

Суд вынес приговор 29-летнему жителю Сахалина, обвиняемому в убийстве пожилых родителей. Ему назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.