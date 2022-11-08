Жителя Сахалина осудили на 16 лет за убийство родителей под воздействием наркотиков

Суд вынес приговор 29-летнему жителю Сахалина, обвиняемому в убийстве пожилых родителей. Ему назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Инцидент произошел в селе Адо-Тымово. Согласно данным ведомства, мужчина, работавший учителем, стал проявлять признаки неадекватного поведения. Причиной тому стало состояние наркотического опьянения.
Педагог схватил нож и нанес множественные удары 60-летней матери и 67-летнему отцу. Ранения оказались смертельными. Осознав произошедшее, фигурант выбежал на улицу с криками о помощи. Его задержали.
В Петербурге обнаружили сумку с ногами женщины, передает Deita. Останки нашли при очистке русла реки. Возбуждено уголовное дело.