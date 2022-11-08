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Спецназ «Отважных» уничтожил группу польских наемников на Краснолиманском направлении

Армия
Спецназ «Отважных» уничтожил группу польских наемников на Краснолиманском направлении

Бойцы группировки ВС РФ «Отважные» уничтожили группу польских наемников на Краснолиманском направлении.

Как сообщает «Русская весна», противник оборудовал опорный пункт в одном из жилых домов. Позиции выявили с помощью беспилотника, после чего нанесли по ним точный артиллерийский удар. Ликвидированы по меньшей мере четыре наемника.

Ранее военнослужащий ВС РФ рассказал РИА Новости, что в рядах так называемого «Иностранного легиона» присутствуют женщины-наемницы из Польши, пишет utro.ru. Они участвовали в одном из наступлений украинской армии, отметил он, не став раскрывать направление.
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