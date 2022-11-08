Бойцы группировки ВС РФ «Отважные» уничтожили группу польских наемников на Краснолиманском направлении.
Как сообщает «Русская весна», противник оборудовал опорный пункт в одном из жилых домов. Позиции выявили с помощью беспилотника, после чего нанесли по ним точный артиллерийский удар. Ликвидированы по меньшей мере четыре наемника.
Ранее военнослужащий ВС РФ рассказал РИА Новости, что в рядах так называемого «Иностранного легиона» присутствуют женщины-наемницы из Польши, пишет utro.ru. Они участвовали в одном из наступлений украинской армии, отметил он, не став раскрывать направление.