В Иркутске полностью ликвидировали последствия падения самолета Су-30 на жилой дом

Сотрудники Иркутского авиационного завода завершили работы по расчистке и приведению в порядок территории на месте падения самолета Су-30. Об этом сообщили представители городской администрации.
Напомним, 23 октября воздушное судно во время испытательного полета рухнуло на деревянный дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Никто из местных жителей не пострадал, жертвами крушения стали два пилота.
По факту авиационной катастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Точные причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.