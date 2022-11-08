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В Иркутске полностью ликвидировали последствия падения самолета Су-30 на жилой дом

Происшествия
В Иркутске полностью ликвидировали последствия падения самолета Су-30 на жилой дом

Сотрудники Иркутского авиационного завода завершили работы по расчистке и приведению в порядок территории на месте падения самолета Су-30. Об этом сообщили представители городской администрации.

Напомним, 23 октября воздушное судно во время испытательного полета рухнуло на деревянный дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Никто из местных жителей не пострадал, жертвами крушения стали два пилота.

По факту авиационной катастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Точные причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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