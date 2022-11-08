Дэниел Рэдклифф сыграл самого известного пародиста Америки Эла Янковича

Примечательно, что в создании сценария участвовал сам Янкович. По американским законам, пародия не является кавером, поэтому артисту не требовалось официальное согласие для использования чьего-то контента или образа. Однако он всегда старался все же получить одобрение знаменитостей. Фильм про Янковича получился таким же нестандартным как и сам пародист.