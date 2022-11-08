Британский актер Дэниел Рэдклифф сыграл самого известного пародиста Америки Эла Янковича в фильме Эрика Аппеля «Странный: История Эла Янковича». Лента является пародией на поп-культуру и высмеивает законы шоу-бизнеса.
Примечательно, что в создании сценария участвовал сам Янкович. По американским законам, пародия не является кавером, поэтому артисту не требовалось официальное согласие для использования чьего-то контента или образа. Однако он всегда старался все же получить одобрение знаменитостей. Фильм про Янковича получился таким же нестандартным как и сам пародист.
Картину «Странный: История Эла Янковича» оценят не только те, кто знаком с творчеством главного героя, но и те, кто просто любит смеяться, сообщает «Лента.ру».