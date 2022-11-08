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Организаторы фестиваля во Франции отстранили от руководства дирижера Спивакова

Общество
Организаторы фестиваля во Франции отстранили от руководства дирижера Спивакова

Руководство Международного музыкального фестиваля приняло решение отстранить от должности художественного руководителя российского дирижера Владимира Спивакова. Мероприятие должно было состояться во французском Кольмаре.

Спиваков занимал должность более 33-х лет. Дирижер признался, что вначале узнал о решении от подруги и лишь позже получил официальное письмо от руководства фестиваля.

«Я узнал об этом от французской знакомой, которая переслала мне новость из интернета. Переговоры велись за моей спиной. Очевидно, что я чувствую себя преданным», ― рассказал он в беседе с ТАСС.

Также Спиваков добавил, что в 2022 году было принято решение не проводить музыкальный фестиваль из-за опасения репутационных издержек. Однако сам дирижер настаивал на аполитичности мероприятия, передает «Культуромания».
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