Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Дипломат Леонидченко: США ведут себя вседозволенно в отношении российских представителей

Политика
Дипломат Леонидченко: США ведут себя вседозволенно в отношении российских представителей

Отсутствие действий со стороны ООН на фоне введения ограничений США в адрес российских дипломатов породило у американского руководства чувство вседозволенности и безнаказанности, заявил глава правовой референтуры миссии при ООН Сергей Леонидченко.

Во время заседания комитета Генассамблеи ООН дипломат отметил, что Вашингтон каждый год игнорирует рекомендации международной организации. Белый дом в принципе не собирается исправлять ситуацию в сфере дипломатических отношений.

«Продолжающееся бездействие по этому вопросу, несмотря на соответствующие консенсусные резолюции ГА ООН, подрывает авторитет не только генерального секретаря как гаранта соблюдения соглашения о стране пребывания властями США, но и всемирной организации в целом», — сказал Леонидченко.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что США используют выдачу виз как фильтр для дипломатов.
сша оон дипломаты
Военкоры ФАН
Лучшие в аду