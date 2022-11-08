Дипломат Леонидченко: США ведут себя вседозволенно в отношении российских представителей

Отсутствие действий со стороны ООН на фоне введения ограничений США в адрес российских дипломатов породило у американского руководства чувство вседозволенности и безнаказанности, заявил глава правовой референтуры миссии при ООН Сергей Леонидченко.
Во время заседания комитета Генассамблеи ООН дипломат отметил, что Вашингтон каждый год игнорирует рекомендации международной организации. Белый дом в принципе не собирается исправлять ситуацию в сфере дипломатических отношений.
«Продолжающееся бездействие по этому вопросу, несмотря на соответствующие консенсусные резолюции ГА ООН, подрывает авторитет не только генерального секретаря как гаранта соблюдения соглашения о стране пребывания властями США, но и всемирной организации в целом», — сказал Леонидченко.
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что США используют выдачу виз как фильтр для дипломатов.