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The Times: у украинской армии заканчиваются средства ПВО

Армия
The Times: у украинской армии заканчиваются средства ПВО

У Украины заканчиваются средства противовоздушной обороны, поэтому страны Запада должны передать Киеву современные истребители. Об этом пишет британская газета The Times.

«Необходима дальнейшая поддержка Запада, чтобы Киев мог противостоять обновленному подходу Москвы», — отмечает издание.

В докладе Королевского института объединенных служб содержится призыв к западным странам поставить на Украину истребители F-16, а также больше переносных зенитно-ракетных комплексов.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия получила первые системы противовоздушной обороны NASAMS, сообщил RT.
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