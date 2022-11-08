Российские туристы пожаловались на неприветливых местных жителей в Дербенте

Российские туристы слетали на отдых в Дагестан и поделились своими впечатлениями в Сети.
Перелет из Махачкалы и обратно обошелся им в 2300 рублей на человека. От этого города у путешественников остались неприятные впечатления. Их удивило огромное количество мусора на природных достопримечательностях. Дербент тоже показался паре грязным, а местные жители — не очень приветливыми.
«Нарывались на откровенный негатив в нашу сторону и постоянное указание, что мы в гостях и вести себя нужно соответственно. Люди тут гостеприимны, но только если вы следуете их законам и правилам. Эти правила вам будут напоминать все и постоянно», — рассказали отдыхающие.
Среди других минусов пара назвала тот факт, что в Каспийском море нельзя купаться из-за риска подхватить кишечную палочку. Говоря о плюсах отдыха в Дагестане, путешественники отметили вкусную и недорогую еду.
Диетологи рекомендуют не забывать о физических нагрузках даже в путешествиях. Физическая активность позволит поддерживать фигуру в любых обстоятельствах, отмечает «Ридус».
Россиянка ранее рассказала об отдыхе на Кубе. Женщина обратила внимание на старый ремонт в отелях и трущобы вокруг.