Российские туристы пожаловались на неприветливых местных жителей в Дербенте

Перелет из Махачкалы и обратно обошелся им в 2300 рублей на человека. От этого города у путешественников остались неприятные впечатления. Их удивило огромное количество мусора на природных достопримечательностях. Дербент тоже показался паре грязным, а местные жители — не очень приветливыми.