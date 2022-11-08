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Названы самые распространенные симптомы, проявляющиеся за месяц до инфаркта

Общество
Названы самые распространенные симптомы, проявляющиеся за месяц до инфаркта

Самые распространенные признаки инфаркта, проявляющие за месяц до сердечного приступа, назвали на ежегодном собрании Американской кардиологической ассоциации в Далласе.

Специалисты провели исследование среди 567 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет. Около 80% из них сообщили о симптомах, которые появились за четыре недели до остановки сердца. Более 50% рассказали о боли в груди, 13% заметили одышку, а у 4% были головокружения, учащенное сердцебиение или обмороки.

Важно оперативно отреагировать на любые признаки, характерные для инфаркта. В первую очередь необходимо вызвать бригаду скорой помощи. До приезда медиков можно выпить таблетку аспирина, чтобы улучшить приток крови к сердцу.

Злоупотребление ультраобработанными продуктами повышает риск развития сердечного приступа, передает «Ридус». К таким блюдам относятся фастфуд, сухие завтраки, соленые продукты и сладости.
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