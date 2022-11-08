Названы самые распространенные симптомы, проявляющиеся за месяц до инфаркта

Самые распространенные признаки инфаркта, проявляющие за месяц до сердечного приступа, назвали на ежегодном собрании Американской кардиологической ассоциации в Далласе.
Специалисты провели исследование среди 567 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет. Около 80% из них сообщили о симптомах, которые появились за четыре недели до остановки сердца. Более 50% рассказали о боли в груди, 13% заметили одышку, а у 4% были головокружения, учащенное сердцебиение или обмороки.
Важно оперативно отреагировать на любые признаки, характерные для инфаркта. В первую очередь необходимо вызвать бригаду скорой помощи. До приезда медиков можно выпить таблетку аспирина, чтобы улучшить приток крови к сердцу.
Злоупотребление ультраобработанными продуктами повышает риск развития сердечного приступа, передает «Ридус». К таким блюдам относятся фастфуд, сухие завтраки, соленые продукты и сладости.