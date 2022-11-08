Аллерголог Продеус предупредил об опасных последствиях использования назальных спреев

Неправильное применение назальных спреев может привести к зависимости и серьезным последствиям для здоровья, предупредил иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.
Сосудосуживающие капли позволяют быстро избавить человека от насморка. В связи с этим многие люди применяют такие средства на постоянной основе, передает радио Sputnik.
«Длительное и неумеренное применение сосудосуживающих капель от насморка ведет к вазомоторному риниту, то есть к нарушению функционирования слизистой оболочки носа и к регулярной отечности. Слизистая станет очень уязвимой для вирусов и бактерий», — объяснил Продеус.
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