Украинский депутат отметил высокий уровень подготовки мобилизованных российских военных

Несмотря на непрекращающиеся украинские вбросы о якобы скверной подготовке мобилизованных в ВС РФ резервистов, офицеры ВСУ остались под впечатлением от уровня российских военных.
Об этом заявил во вторник член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Политик констатировал, что ВС РФ значительно усилили оборону за счет призыва запасников, передает «Московский комсомолец».
«Насколько я знаю, мобилизованные, недавно заступившие на место выбывших по известным причинам бойцов ВДВ и морской пехоты, воюют против украинских бойцов крайне эффективно», — отметил украинский парламентарий.
Рахманин отметил, что от офицерского корпуса ему уже доводилось слышать «частично мобилизованных» россиянах, успевших проявить себя на поле боя.