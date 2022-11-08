Звезда «Универа» Гогунский поразил поклонников песней о России

Актер Виталий Гогунский спел песню о родной стране. Поклонники пришли в восторг от шикарного вокала артиста.
Гогунский отдал предпочтение композиции Анатолия Днепрова «Россия». Он сделал кавер, который покорил интернет-пользователей. Комментаторы под видео, опубликованном в YouTube, не сдерживались в высказывании теплых слов.
«Я в шоке, какой необыкновенный голос у этого светлого актера, не знала. Песня красивая, здорово стилизована под исполнение в 70-х»;
«Эти слова настолько правильны, что не понимаешь, он пережил эмиграцию? Оказывается, нет. Душа летит в Россию, это и есть прописка»;
«До чего же хорошо! Сколько раз уже прослушала... Нежно, мелодично, деликатно, тонко, интеллигентно, благородно. Светло на сердце! Спасибо дорогие!»;
Гогунский получил известность благодаря сериалу «Универ». Помимо актерской карьеры, он участвует в музыкальных шоу, в частности, «Один в один!».