Российское консульство сообщило о ремонте двух советских памятников в Китае

Ремонт памятников советским воинам завершился в Тунцзяне и Дуннине в китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Об этом 8 ноября сообщило пресс-служба генконсульства России в Харбине.
«В китайских городах Тунцзян и Дуннин отремонтированы памятники советским воинам, освобождавшим Северо-Восток Китая от японских милитаристов в августе 1945 года», — говорится в сообщении дипмиссии.
В Тунцзяне мемориал расположен на территории городского парка. Он установлен в честь солдат и офицеров 2-го Дальневосточного фронта Красной Армии. В пригороде Дуннина находится братская могила 1-го Дальневосточного фронта. В общей сложности в провинции Хэйлунцзян насчитываются 36 российских военно-мемориальных объектов.
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