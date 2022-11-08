Российское консульство сообщило о ремонте двух советских памятников в Китае

В Тунцзяне мемориал расположен на территории городского парка. Он установлен в честь солдат и офицеров 2-го Дальневосточного фронта Красной Армии. В пригороде Дуннина находится братская могила 1-го Дальневосточного фронта. В общей сложности в провинции Хэйлунцзян насчитываются 36 российских военно-мемориальных объектов.