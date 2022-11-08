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Мэр Донецка сообщил о гибели пенсионера в результате обстрела ВСУ

Происшествия
Мэр Донецка сообщил о гибели пенсионера в результате обстрела ВСУ

Мужчина 1954 года рождения погиб в результате обстрела Ленинского района со стороны украинских войск. Печальную весть сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин.

По словам градоначальника, ВСУ начали обстреливать город в 06:31. В ходе атаки под огнем оказался также многоквартирный дом, находившийся вблизи детской стоматологии.

«Сообщается о четырех снарядах калибром 155 мм. Информация продолжает уточняться», — написал мэр Донецка в Telegram.

В понедельник украинские силы уже обстреливали Донецк. В результате атаки смертельные ранения получила 14-летняя девочка, также пострадал мирный житель.
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