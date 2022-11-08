Пенсионер на Toyota RAV4 погиб в автокатастрофе в Башкирии

Смертельная авария произошла в понедельник вечером на 28-м километре дороги Чишмы – Аксеново – Киригиз – Мияки в Чишминском районе. Пенсионер передвигался на иномарке Toyota RAV4, в один момент не справился с управлением и допустил выезд в кювет. После этого автомобиль перевернулся.