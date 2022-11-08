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Пенсионер на Toyota RAV4 погиб в автокатастрофе в Башкирии

Происшествия
Пенсионер на Toyota RAV4 погиб в автокатастрофе в Башкирии

В результате ДТП в Башкортостане погиб пожилой мужчина, который водит автомобиль еще с 19-летнего возраста. Информацию об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Смертельная авария произошла в понедельник вечером на 28-м километре дороги Чишмы – Аксеново – Киригиз – Мияки в Чишминском районе. Пенсионер передвигался на иномарке Toyota RAV4, в один момент не справился с управлением и допустил выезд в кювет. После этого автомобиль перевернулся.

Авария оказалась для 63-летнего автомобилиста смертельной. Сейчас правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

Тем временем три автомобиля столкнулись на трассе «Колыма» под Магаданом. Аварии предшествовала заснеженность и плохая видимость.
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