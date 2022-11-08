Мирный житель пострадал при утреннем обстреле Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ утром обстреляли Ленинский район. В результате атаки местный житель получил ранения.
ВСУ открыли огонь по населенному пункту рано утром, уточнил чиновник в Telegram. Всего было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм.
Кроме того, продолжил он, было зафиксировано попадание взрывоопасного предмета в многоквартирный дом, который расположен рядом с детской стоматологией. По словам Кулемзина, в районе из-за обстрела начался пожар.
Ранее украинские боевики нанесли удары по Петровскому району Донецка. По вине солдат ВСУ смертельные ранения получила 14-летняя девочка, пострадал еще один мирный житель.