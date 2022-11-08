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Мирный житель пострадал при утреннем обстреле Донецка

Армия
Мирный житель пострадал при утреннем обстреле Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ утром обстреляли Ленинский район. В результате атаки местный житель получил ранения.

ВСУ открыли огонь по населенному пункту рано утром, уточнил чиновник в Telegram. Всего было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм.

Кроме того, продолжил он, было зафиксировано попадание взрывоопасного предмета в многоквартирный дом, который расположен рядом с детской стоматологией. По словам Кулемзина, в районе из-за обстрела начался пожар.

Ранее украинские боевики нанесли удары по Петровскому району Донецка. По вине солдат ВСУ смертельные ранения получила 14-летняя девочка, пострадал еще один мирный житель.
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