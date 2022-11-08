Вера Брежнева показала, как выглядит после отъезда за границу

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками фотографией, сделанной после переезда за границу. Артистка, как отметили поклонники, похорошела.
Исполнительница после начала спецоперации на Украине долгое время не появлялась в социальных сетях. Она изредка делилась кадрами из жизни, при этом особо не комментируя происходящее с ней.
Недавно звезда стала возвращаться к публичной жизни. Она рассказала, что в ее жизни все смешалось. Правда, артистка хочет прислушиваться «ко всем новым ощущениям».
«С одной стороны учусь жить заново, а с другой — есть опыт, знания, привычки, паттерны», — написала Брежнева, опубликовав фото.
Певица недавно внезапно для поклонников запела на украинском языке. Также у звезды запланировано выступление за границей.