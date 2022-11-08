Три автомобиля столкнулись на трассе «Колыма» под Магаданом

Тем временем целая дюжина автомобилей попала в ДТП из-за снегопада в Иркутске. Предварительно, в результате массовой аварии никто не пострадал. В ГИБДД сообщали, что водители пострадавших машин «не выбрали безопасную дистанцию и не смогли избежать столкновения».