Три автомобиля столкнулись на трассе «Колыма» под Магаданом

Автоавария с участием трех машин произошла на автодороге «Колыма» в Магаданской области. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Дорожно-транспортное происшествие случилось на заснеженной трассе в окрестностях поселка Сокол. Информации о пострадавших не поступало. Детали и обстоятельства происшествия предстоит установить дорожной полиции.
Тем временем целая дюжина автомобилей попала в ДТП из-за снегопада в Иркутске. Предварительно, в результате массовой аварии никто не пострадал. В ГИБДД сообщали, что водители пострадавших машин «не выбрали безопасную дистанцию и не смогли избежать столкновения».