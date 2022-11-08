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Три автомобиля столкнулись на трассе «Колыма» под Магаданом

Происшествия
Три автомобиля столкнулись на трассе «Колыма» под Магаданом

Автоавария с участием трех машин произошла на автодороге «Колыма» в Магаданской области. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

Дорожно-транспортное происшествие случилось на заснеженной трассе в окрестностях поселка Сокол. Информации о пострадавших не поступало. Детали и обстоятельства происшествия предстоит установить дорожной полиции.

Тем временем целая дюжина автомобилей попала в ДТП из-за снегопада в Иркутске. Предварительно, в результате массовой аварии никто не пострадал. В ГИБДД сообщали, что водители пострадавших машин «не выбрали безопасную дистанцию и не смогли избежать столкновения».
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