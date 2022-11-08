Столкновение трех автомобилей спровоцировало затор на МКАД

Авария произошла на внутренней стороне 26-го километра МКАД. На дороге не смогли разъехаться три автомобиля, сообщили в московском департаменте транспорта.
Столкновение трех автомобилей произошло утром 8 ноября. К месту происшествия прибыли оперативные службы Москвы. На данный момент обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.
«Движение затруднено — перекрыты три полосы из шести. По возможности выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении дептранса.
Накануне произошла еще одна авария с участием трех легковых автомобилей на внутренней стороне МКАД. В результате ДТП пострадал восьмилетний ребенок.