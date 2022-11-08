Максим Галкин унаследовал от родителей многомиллионное состояние

Семья юмориста Максима Галкина✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента) была богатой с самого начала. После смерти отца-генерала пародист получил многомиллионное наследство.
Одна из квартир, в которой комик и рос, досталась ему. Жилплощадь по меркам Галкина была "скромной". Однако на самом деле она вмещала в себя два санузла, огромную кухню, прихожую, обладала трехметровыми потолками, была оснащена несколькими телефонами. Ее стоимость составляет 45 миллионов рублей.
Также в право собственности артиста перешла квартира площадью 249 квадратных метров в историческом здании в Варсонофьевском переулке напротив больницы НКВД. Цена — свыше 100 миллионов рублей. Правда, это имущество артист переписал на супругу Аллу Пугачеву, а та — на внука.
Как пишет Life, у юмориста есть дом в деревне Фоминское (Наро-Фоминский район). Цена апартаментов составляет около 150 миллионов рублей.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами