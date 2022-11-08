Максим Галкин унаследовал от родителей многомиллионное состояние

Одна из квартир, в которой комик и рос, досталась ему. Жилплощадь по меркам Галкина была "скромной". Однако на самом деле она вмещала в себя два санузла, огромную кухню, прихожую, обладала трехметровыми потолками, была оснащена несколькими телефонами. Ее стоимость составляет 45 миллионов рублей.