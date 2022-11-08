Трамп заявил, что из-за демократов США оказались в «мире коммунизма»

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о наступлении в стране коммунизма. Свою точку зрения политик объяснил в ходе митинга сторонников в штате Огайо.
Экс-хозяин Белого дома рассказал, что администрация президента Джо Байдена юридически преследует своих соперников. В «черный список» попал и сам Дональд Трамп, в отношении которого недавно началось очередное расследование.
По словам политика, правоохранительные органы проверили даже его сделки 23-летней давности. Никто из окружения бывшего главы государства уже не помнит тех событий, но «больным людям» нет до этого дела. В связи с этим Трамп призвал остановить «начало коммунизма» в США.
«Я думаю, мы пропустили социализм. Я говорил, что у нас будет социализм, но он уже прошел, уже около года, как он закончился, я думаю. Мы теперь в мире коммунизма», — констатировал он.
Экс-президент добавил, что из-за проводимой демократами политики США превратились в «страну третьего мира».
При этом Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление 15 ноября. По данным телеканала CNN, в ходе выступления во Флориде политик может объявить об участии в президентских выборах 2024 года.