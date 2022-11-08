Трамп заявил, что из-за демократов США оказались в «мире коммунизма»

По словам политика, правоохранительные органы проверили даже его сделки 23-летней давности. Никто из окружения бывшего главы государства уже не помнит тех событий, но «больным людям» нет до этого дела. В связи с этим Трамп призвал остановить «начало коммунизма» в США.