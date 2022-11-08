Washington Post назвала Байдена «Бездонным Пиноккио» из-за регулярной лжи

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заслуживает звания «Бездонный Пиноккио» из-за его регулярных ложных высказываний. Об этом пишет газета The Washington Post.
Ранее издание присуждало соответствующее звание экс-президенту США Дональду Трампу. Авторы публикации отметили регулярные заявления Байдена о том, как «много времени» он провел с лидером КНР Си Цзиньпином. По словам хозяина Белого дома, они проехали вместе «17 тысяч миль». Однако Байден не предоставил никаких подтверждений своих слов.
«Теперь Байден заработал своего собственного "Бездонного Пиноккио"», — говорится в материале The Washington Post.
Журналисты также напомнили о заявлении Байдена, что при его вступлении в должность президента бензин в США стоил 5 долларов за галлон. Однако на самом деле цена на топливо составляла около 2,48 доллара.
Ранее стало известно, что Джо Байден не намерен встречаться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20. Мероприятие пройдет на Бали с 15 по 16 ноября.