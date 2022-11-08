ФСБ поймала иностранца-вербовщика в «ИГИЛ» в Алтайском крае

В Алтайском крае задержан иностранец, который вербовал людей в международную террористическую организацию «ИГИЛ»✱ (запрещена на территории РФ). Информацию об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.
Спецслужбисты установили, что задержанный призывал вступить в ряды террористов своего знакомого. Сам вербовщик разделял как идеологию, так и методы, цели международной террористической организации.
В отношении выходца из зарубежья возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лица в деятельность террористической организации). Мужчине предъявлено обвинение, он находится под стражей.
В октябре сотрудники ФСБ остановили межрегиональный наркотрафик в регионы Сибири. Суммарно федералы изъяли семь килограммов синтетических наркотиков на сумму в 20 миллионов рублей.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация