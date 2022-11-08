Дональд Трамп пообещал выступить с «важным заявлением» 15 ноября

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается произнести «важную речь» 15 ноября. Об этом он сам сообщил во время митинга перед своими сторонниками в Огайо.
Политик рассчитывает, что потенциальная победа Республиканской партии на выборах в Конгресс США станет «спасительной для страны». По информации телеканала CNN, Трамп может объявить об участии в президентских выборах в 2024 году.
«15 ноября я сделаю очень важное заявление в Мар-а-лаго в городе Палм-Бич во Флориде», — цитирует слова Трампа телеканал.
Поддержать сторонников Трампа решил предприниматель Илон Маск. Основатель SpaceX призвал избирателей проголосовать за Республиканскую партию в основной день выборов в американский конгресс.