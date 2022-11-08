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The Washington Times: выборы в конгресс могут привести к «гибели» США

Политика
The Washington Times: выборы в конгресс могут привести к «гибели» США

Промежуточные выборы в Конгресс Соединенных Штатов определяют, в каком направлении будет двигаться государство. Об этом говорится в материале The Washington Times.

Как отметили авторы публикации, выборы в конгресс покажут, движется ли США к выздоровлению или к погибели. Во время избирательного процесса столкнутся «две в корне разные Америки».

Так, республиканцы выступают за энергонезависимую, патриотичную и религиозную страну. При этом демократы требуют предоставить детям право самим определять свой пол, призывают жертвовать комфортом ради зеленой повестки, а также завлекают в США нелегальных иммигрантов.

«В одной Америке высшая ценность — это справедливость. В другой белых детей учат себя ненавидеть, а колледжи ратуют за положительную дискриминацию», — добавили авторы.

Ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал прогноз аналитика Мартина Армстронга об исчезновении США к 2032 году. По мнению сенатора, возможность такого исхода нельзя исключать.
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