Украинские режиссеры отказались от кубанского фестиваля из-за угроз на родине

Режиссеры с Украины впервые за 24 года не приняли участие в международном фестивале «Вечевой колокол», который проводится в Краснодаре. Об этом сообщил директор мероприятия Виктор Захарченко.
Фестиваль православных фильмов стартовал в Краснодаре 7 ноября. Участие принимают 179 кинокартин из России, Сербии и Белоруссии. Организаторами мероприятия выступили Кубанский казачий хор и Кубанская митрополия РПЦ, пишет РИА Новости.
«Есть проблемы, связанные с организацией. У нас неоднократно были участники с Украины. Люди объективно боятся лететь, потому что им приходят угрозы, — боятся за жизнь ввиду той насильственной государственной политики. Люди боятся принимать какое-либо участие», — отметил Захарченко.
На «Вечевом колоколе» покажут 35 фильмов, включая ленту режиссера Валерия Тимощенко «Донбасс. Резервный полк». Кинокартины представят как государственные, так и независимые студии.