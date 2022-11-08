Польские женщины-наемники принимали участие в наступлении украинских войск плечом к плечу с мужчинами. Об этом сообщил российский солдат с Харьковского направления.
Боец отметил, что полячек заметили в ходе наступления ВСУ на другом участке фронта. По его словам, «там было очень много наемников».
«Воевать как мужик, это не каждый может, как показала практика. Родился ты мужиком — так умри ты как мужик. Тоже крысятничество это со стороны ВСУ: ВОГи (боеприпасы от подствольных гранатометов) нам скидывать (с беспилотников), женщин в атаку отправлять», — передает РИА Новости слова собеседника.
Тем временем западные СМИ сообщили о гибели на Украине наемника из так называемого «Иностранного легиона». Тимоти Гриффин из штата Нью-Йорк был замечен в сражениях на востоке Украины и бился на стороне ВСУ, передавал телеканал NBC.