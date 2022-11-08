Боец из Харьковской области: в украинском наступлении участвовали наемницы из Польши

Тем временем западные СМИ сообщили о гибели на Украине наемника из так называемого «Иностранного легиона». Тимоти Гриффин из штата Нью-Йорк был замечен в сражениях на востоке Украины и бился на стороне ВСУ, передавал телеканал NBC.