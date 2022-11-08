Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ушел из жизни один из первых знатоков «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов

Общество
Ушел из жизни один из первых знатоков «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов

Один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов умер 4 ноября. Долгое время он страдал от тяжелой болезни, о чем говорится в Telegram-канале интеллектуального клуба.

Дебют Ершова на телеигре состоялся 24 декабря 1977 года. В итоге его признали одним из самых популярных знатоков поколения 1970-х годов. В 2001 году он принимал участие в игре 21-го века, а в 2010 году сыграл в сборной разных поколений.

«С годами Сергей Ершов не терял связь с игрой "Что? Где? Когда?": приходил в телеклуб, общался с новыми поколениями знатоков. А в городе Обнинске Калужской области Сергей тренировал ребят, которые любят игру», — говорится в сообщении клуба.

В понедельник из жизни ушел композитор и создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. На момент смерти ему было всего 58 лет.
что где когда ершов телевидение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду