Ушел из жизни один из первых знатоков «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов

Один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов умер 4 ноября. Долгое время он страдал от тяжелой болезни, о чем говорится в Telegram-канале интеллектуального клуба.
Дебют Ершова на телеигре состоялся 24 декабря 1977 года. В итоге его признали одним из самых популярных знатоков поколения 1970-х годов. В 2001 году он принимал участие в игре 21-го века, а в 2010 году сыграл в сборной разных поколений.
«С годами Сергей Ершов не терял связь с игрой "Что? Где? Когда?": приходил в телеклуб, общался с новыми поколениями знатоков. А в городе Обнинске Калужской области Сергей тренировал ребят, которые любят игру», — говорится в сообщении клуба.
В понедельник из жизни ушел композитор и создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. На момент смерти ему было всего 58 лет.