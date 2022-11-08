Ушел из жизни один из первых знатоков «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов

Дебют Ершова на телеигре состоялся 24 декабря 1977 года. В итоге его признали одним из самых популярных знатоков поколения 1970-х годов. В 2001 году он принимал участие в игре 21-го века, а в 2010 году сыграл в сборной разных поколений.