Киркоров поразил казахстанскую публику, выйдя на сцену в колготках

Российский певец Филипп Киркоров известен не только своими вокальными данными, но и необычным вкусом в одежде. Исполнитель не раз появлялся на публике в эпатажных нарядах, однако его последний выход в свет удивил даже давних поклонников.
Недавно артиста состоялся концерт в ЦКЗ «Казахстан» в Астане. Во время одного из номеров Киркоров предстал перед зрителями в пестрых колготках, плотно обтягивающих ноги. Пользователи Сети иронично отметили, что, скорее всего, поп-король забыл остальную часть костюма в гримерной.
Ранее Киркоров опубликовал в социальных сетях свежие фотографии из отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах. Как рассказала телеведущая Виктория Боня, незадолго до отъезда исполнитель подрался с неизвестной женщиной на закрытой вечеринке.