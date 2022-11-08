Сразу 12 автомобилей попали в ДТП из-за снегопада в Иркутске

Известно, что ночь на 8 ноября в Иркутске прошел сильный снегопад. Это спровоцировало сложную ситуацию на дорогах, в городе зафиксированы десятибалльные пробки. Согласно предварительным данным, в результате массового столкновения никто не пострадал. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС.