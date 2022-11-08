Сразу 12 автомобилей попали в ДТП из-за снегопада в Иркутске

Массовое столкновение автомобилей произошло в Иркутске. Участниками аварии стали 12 машин, информацию об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по городу.
Известно, что ночь на 8 ноября в Иркутске прошел сильный снегопад. Это спровоцировало сложную ситуацию на дорогах, в городе зафиксированы десятибалльные пробки. Согласно предварительным данным, в результате массового столкновения никто не пострадал. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС.
«В результате автоаварии повреждено 12 автомобилей, водители которых не выбрали безопасную дистанцию и не смогли избежать столкновения», — говорится в сообщении.
Ранее шесть массовых аварий произошло на мосту вблизи поселка Угловое под Владивостоком. Участниками столкновения стали 40 автомобилей.