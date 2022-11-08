Американец напал на сенатора-республиканца Теда Круза в Хьюстоне

Американец швырнул банку пива в сенатора от республиканской партии Теда Круза в городе Хьюстон, штат Техас. Инцидент произошел во время публичного мероприятия с участием политика в понедельник, проинформировали в местной полиции.
Стражи порядка добавили, что подозреваемый в нападении арестован. В полиции также отметили, что после нападения сенатору Крузу не потребовалась помощь врачей.
«Мужчина 33 лет бросил пивную банку в сенатора США Теда Круза. Пивная банка ударила сенатора в грудь и область шеи... Департамент полиции Хьюстона произвел один арест во время сегодняшнего победного парада», — следует из публикации полиции в Twitter.
Мужчине грозят обвинения в нападении, уточнили в департаменте. Прочих подробностей не озвучивалось.
Между тем в США арестовали мужчину за двойное убийство 48-летней давности. Пенсионера вычислили по пистолету, которым он расстрелял сержанта еще в годы службы в армии.