Певица Анастасия осталась без пенсии из-за сгоревшей трудовой книжки

Певица Анастасия отпраздновала 57-летие в августе. Согласно закону, ей должны начислять пенсию, но в положенных выплатах ей отказали, пишет «Московский комсомолец».
Исполнительница «Королевы золотого песка» обратилась в Главное управление ПФР в Москве. Специалисты заявили, что трудовой стаж должен насчитывать не менее 13 лет. У Анастасии отмечено десять лет, девять месяцев и 13 дней.
Певица заявляет, что проработала она гораздо больше. Но из-за пожара, который произошел в ее доме, сгорела трудовая книжка. Восстановить данные о работе не удалось, так как в театрах не сохранились соответствующие архивы.
«Из-за этого мне отказали в пенсии вообще. Я подала в суд на Пенсионный фонд. Мне не нравится вся эта история! Как же так? Меня, Анастасию, просто лишили пенсии! Как это так, я сам не поняла! В таком шоке нахожусь — не передать словами! Анастасия, тридцать лет проработавшая в шоу-бинесе, осталась без пенсии», — заявила артистка.
По словам Анастасии, в похожей ситуации оказались многие ее коллеги. Артистка не намерена оставлять ситуацию и собралась бороться до конца.