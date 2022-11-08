Bild am Sonntag: 50% немцев не верят в эффективность антикризисной помощи властей

Половина жителей Германии уверены, что обещанная правительством помощь не позволит им «пережить» зиму в финансовом плане. Об этого свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.
Издание не стало разглашать количество участников и сроки проведения исследования. Однако, согласно материалу, 50 процентов немцев не возлагают надежды на предпринятые властями антикризисные меры. Лишь 36 процентов респондентов считают, что помощь правительства поможет им справиться с трудностями предстоящей зимой.
При этом 28 процентов опрошенных опасаются, что не смогут оплачивать электроэнергию во время отопительного сезона. Без подарков на Рождество в этом году рискует остаться каждый третий немец. Всего 31 процент респондентов признались в отсутствии денег, которые можно было потратить на сюрпризы для близких.
О возможной потере работы на фоне энергетического кризиса беспокоится каждый пятый житель ФРГ (23 процента). Большая часть граждан — 67 процентов — все еще считает, что рост цен и другие трудности не отразятся на их занятости.
Ранее канцлер страны Олаф Шольц публично высмеял немца, рассказавшего о покупке газовой печи взамен электрической. Политик язвительно признался, что «не знал, как грустно должен был выглядеть» при прочтении соответствующего обращения.