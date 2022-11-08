Bild am Sonntag: 50% немцев не верят в эффективность антикризисной помощи властей

При этом 28 процентов опрошенных опасаются, что не смогут оплачивать электроэнергию во время отопительного сезона. Без подарков на Рождество в этом году рискует остаться каждый третий немец. Всего 31 процент респондентов признались в отсутствии денег, которые можно было потратить на сюрпризы для близких.