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Киберэксперт Коростелев призвал не писать важную информацию в мессенджерах

Общество
Киберэксперт Коростелев призвал не писать важную информацию в мессенджерах

Удаленные переписки при работе профессионального хакера все равно могут «всплыть» наружу. Эксперт по информационной безопасности Павел Коростелев посоветовал не озвучивать важную информацию в мессенджерах.

Злоумышленники способны раздобыть удаленные части переписок. Поэтому «двусмысленные данные» в памяти телефона оставлять не стоит, передает «Прайм». Полностью обезопасить себя можно в том случае, если стереть переписку с устройства полностью.

В некоторых случаях важную информацию лучше озвучивать лично и не пользоваться средствами связи. IT-эксперт Сергей Вакулин объяснил, что искусственный интеллект способен записывать разговор после подключения SIM-карты.
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