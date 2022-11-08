Киберэксперт Коростелев призвал не писать важную информацию в мессенджерах

Удаленные переписки при работе профессионального хакера все равно могут «всплыть» наружу. Эксперт по информационной безопасности Павел Коростелев посоветовал не озвучивать важную информацию в мессенджерах.
Злоумышленники способны раздобыть удаленные части переписок. Поэтому «двусмысленные данные» в памяти телефона оставлять не стоит, передает «Прайм». Полностью обезопасить себя можно в том случае, если стереть переписку с устройства полностью.
В некоторых случаях важную информацию лучше озвучивать лично и не пользоваться средствами связи. IT-эксперт Сергей Вакулин объяснил, что искусственный интеллект способен записывать разговор после подключения SIM-карты.