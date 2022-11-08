Алексей Панин ответил на слухи о своем переезде в США

Актер Алексей Панин получил американскую визу, после чего начались слухи о его переезде в США. Уже несколько лет артист живет в Испании со своей дочерью Анной.
По словам Панина, он не планирует навсегда покидать Испанию, а виза нужна ему для путешествий. Билеты в США он пока не покупал.
«В США билеты пока не покупал, но еще раз говорю — ни в какую Америку не переехал, дочь не бросил! Виза нужна для путешествий, а переезжать не собираюсь!» — признался актер в эфире YouTube-шоу «ПопКон».
После отъезда из России у Панина сильно сократился доход. Сейчас он активно пытается продать недвижимость в Москве, которая досталась ему от матери, чтобы купить дочери квартиру в Валенсии.